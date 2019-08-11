騎士摔斷腿緊咬貨車司機肇逃 法院2審逆轉判司機無罪

2019-08-11 17:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕洪姓男子去年10月駕駛小貨車與潘姓機車騎士發生擦撞，潘民摔倒後左腳有開放性骨折，洪男因未上前查看，宜蘭地院簡易庭判洪男1年徒刑、緩刑2年。洪男不服上訴，宜蘭地方法院勘驗事故處理圖、現場狀況及行車紀錄器等，認為是潘民未禮讓直行的洪男，才造成意外，撤銷原判決，逆轉改判洪男無罪，全案可上訴。

判決指出，洪姓男子去年10月9日上午11時許，駕駛小貨車行駛在冬山鄉191甲線19公里處的內側車道，與騎在外側車道的潘民發生擦撞；潘民機車撞擊到洪男右後方車斗後慘摔，左腳第四、五蹠骨開放性骨折。

但事故發生後，洪男僅將車輛停放於前方，卻未下車查看，沒多久就駕車離開現場，警方到場後，潘民指控是洪男從內側往外側切入，造成他摔車，警方調閱沿線監視器畫面，將洪男依肇事逃逸送辦，宜蘭地方法院簡易庭判洪1年徒刑，緩刑2年。

接到判決書的洪男不服，向地方法院提上訴；洪男於合議庭中辯稱，他會停車是因為聽到有機車摔倒聲音，並不知道自己撞到人，所以才會開車離開現場。

合議庭法官調閱洪男後車行車紀錄器，認為洪事發前均行駛於內側車道，潘民則是騎在外側車道，且洪自訴下個路口就要左轉，理應不需切換至右側車道，反觀潘民自稱當時是要切入內側車道遭到撞擊，因此推測撞擊點應為內側車道上。

合議庭認為，汽車、機車在變換車道時，應讓直行車先行，依據洪男車斗擦痕位置判斷，證明是潘民變換車道時未禮讓直行的洪男先行，也未注意安全距離才會被撞，原審未審酌上情，就判洪男有罪，尚有未洽，因此予以改判無罪，全案仍可上訴。

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