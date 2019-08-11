亞洲首座「潛水旅館」驚傳溺水意外 一男潛客命危

2019-08-11 14:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間專為喜愛潛水運動所設計，標榜亞洲首座的「潛水旅館」，中午驚傳一名29歲張姓男潛客在進行自由潛水訓練時，在11米深度時突然疑似溺水，開始下沉到最深的21米池底，教練發現異狀立即下水救人將他拉上岸並實施CPR急救，同時撥打119報案。

台中消防局獲報派遣黎明分隊出動救護車1輛、人員3名前往搶救，經現場評估患者意識昏迷、昏迷指數6，立即急救處置後送往台中榮民總醫院，目前生命徵象穩定，但插管治療中；至於有關溺水原因及責任歸屬正由相關單位進一步調查釐清中。

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