竹東又見幼童闖馬路 網友PO影片提醒：別讓小孩離開視線

2019-08-11 15:47

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕黃姓網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO出行車記錄器影片，內容為竹東鎮中豐路三段有幼童衝到馬路上差點被騎機車的他撞到，由於上月在竹東鎮興農街才發生6歲男童衝出路口被車撞死的交通意外，他在貼文中語重心長提醒家長：「不要讓你的小孩離開你的視線。」

上月一名男童幼兒園放學搭娃娃車下車後，竟然從騎樓衝到竹東鎮興農街馬路上，結果被行駛經過的小客車當場撞擊昏迷，送醫急救後10天仍不治身亡。

黃姓網友10日騎機車經過竹東鎮中豐路三段時，也碰上類似狀況，從他PO上臉書社團「新竹爆料公社」的影片中可以看到，當時一名身穿白色衣服的幼童從路邊衝到路中央，緊急煞車的他差一點就要撞上，一旁的家長慢慢走出來叫小孩回路邊，還揮手作勢要打這名小孩但沒打，最後有面向機車舉手感覺像是簡單致歉。

黃姓網友在貼文中說：「我只想說請各位有小朋友的家長一秒都不要讓你的小孩離開你的視線，地點在竹東中豐路三段附近，我只能說慶幸我還煞的住，如果煞不住請問這麼小的孩子撞上去還能沒事嗎？前陣子的新聞還沒警惕嗎？煩請各位多用點心顧孩子，出事情是兩個家庭的破碎。」

看到這則貼文的網友們紛紛表示：「差點就褲底一包了。」「小孩的父母應該看好小孩，不要害了守規矩的駕駛。」「家長那麼沒危機意識，小孩子不牽好。」「小心啊！小朋友，馬路如虎口。」「這段台三線的車速都不慢，還好有煞住。」「撞到管你對不對，一句應注意未注意，人生都毀了。」

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