八德無辜養生館遭砸店 涉案男：砸錯了！

2019-08-11 15:27

［記者陳恩惠／桃園報導］位於桃園市八德區興豐路某家越式健康養生館，昨天凌晨遭至少20名手持棍棒的男子，突然衝入砸毀店內玻璃、器具，連停在店外的機車也被砸，桃園市警八德分局據報，出動快打部隊前往，犯案男子已揚長而去；警方以車追人，通知王姓等9名男子供稱，雙方酒後起衝突，循線追到對方興豐路住處，經得知對方早已搬離當地多年，王男等人驚訝：「啊，砸錯了！」警訊後依毀損函送。

據悉，王姓男子等人，日前在桃園某地飲酒，席間與一男酒後因故起衝突，雙方發生口角，王男等人事後不甘，四處探詢到該名男子住在興豐路上，昨天凌晨3時糾集眾人，分成多部轎車前往八德，不分青紅皂白，依著地址就衝到這家健康養生館，將門窗玻璃、桌椅等砸毀，甚至拿出疑似空氣槍枝連開數槍，連附近停放多輛機車也遭殃。

警方表示，興豐路上某養生館店本月10日凌晨遭砸店事件，警方接獲報案後立即啟動快打部隊到場處理，由於到場時，涉案人員皆已離開現場，初步勘查現場，僅有物品毀損，幸無人員受傷。

八德分局立即組成專案小組漏夜過濾分析涉案車輛，並在短短數小時內，根據車號通知相關車主及同車的男子共9人到案說明，經查原來因為飲酒席間雙方發生口角糾紛，但因事主已不住當地，以致王男等人砸錯店，全案調查後依毀損等罪移送桃園地檢署偵辦。

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