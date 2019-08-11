獨家》鬼月驚見女海面漂浮 郵輪旅客：遺憾未能救回一命

2019-08-11 15:01

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕「太陽公主號」郵輪7日從基隆港出發前往日本沖繩進行5日遊程，9日上午5點多發生一名41歲的台籍女子落海，被尋獲時已無生命跡象，同船的「太陽公主號」遊客今天下船後向本報透露，船公司經過4次廣播，確認失蹤女子落海後立即搜救，他與其他熱心的遊客看到海面上有女子漂浮，該女子臉朝下趴在水面上順著潮汐漂，看到的民眾立即通報船上工作人員，船公司放下搜救艇，順利找到漂浮在海面上的人，只是可惜救不回該女子性命。

記者詢問這名不願具名的男子，農曆7月遇到這件事，還看到女子遺體從眼前漂浮過，會不會害怕驚嚇，熱心男子說：「不會啦！我們又沒有害她，只是覺得可惜、遺憾，最終沒能救回她一命。」

該名旅客向記者表示，公主郵輪在本月7日出發前，就有發函給參加本行程的旅客，因為颱風關係，5天的行程將僅停靠沖繩港，如果因為颱風關係行程變更要取消行程與改其他天搭乘皆可；如果要繼續搭船，船公司將補助每人100元美金，他與妻子頭一次搭郵輪，當然照樣搭船，受到颱風環流影響，船行海面上有晃動，可是沒有很嚴重，他與妻子都沒有暈船。

這位旅客說，9日清晨5點10分，他與妻子在睡夢中被全船的廣播吵醒，船長第一次用英文廣播，再經由中文翻譯，告知船上有旅客失蹤，到後來第4次廣播，已經確定該女子落海，郵輪將調轉船頭去搜救落海女子。

船公司第一次廣播他被吵醒，睡意全消的他，就前往甲板上看著灰濛濛的天空與黑黝黝的海面，大概6點左右，他與其他甲板上的人就看到海面上有個女子面朝下、趴著海上隨波逐流，立即有人呼叫船上員工；太陽公主號郵輪立即放下1艘搜救艇，經過20分鐘左右就找到落海女子，只是後來得知消息，該女子還是未能救回性命，他頗感遺憾。

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