好暖心！老翁膝痛袂行 警一把背起護送回家

2019-08-11 15:23

〔記者許國楨／台中報導〕真的好暖心！

台中市一名8旬高齡的施姓阿公，上週中午偕同妻子外出因膝痛直接跌坐在人行道上，由於天氣炎熱地面相當滾燙，獲報趕往的暖警得知夫妻倆就住在距離約百米外，卻因巷弄狹窄巡邏車無法進入，霸氣一把背起阿公護送回家，施妻一路跟隨在後，見孫輩警視同親人般的為民服務，感動到熱淚盈眶，頻頻鞠躬致謝！連路人都直豎大拇指稱讚，場景令人動容。

台中市第三分局健康派出所警員吳維忠、李雲仁，本月5日中午巡邏途中接獲所內通報有老人家路倒趕往，發現高齡80歲的施姓老翁跌坐在人行道上，妻子滿臉無助的在一旁乾著急，直要老翁趕緊站起來，經員警瞭解後得知，老翁稍早偕同妻子出門，才走沒多久，就因膝蓋疼痛無力行走及站立，跌坐在地。

員警詢問老翁與其妻子均堅持不願就醫，且施妻還打算返家騎機車再來載丈夫，員警直覺此舉太危險連聲制止，又見老翁連站立都顯得神色痛苦，擔心有安全疑慮，得知夫妻倆就住在距離百米遠的巷弄社區，卻因社區位處較為狹窄巷弄，巡邏車無法進入。

此時吳員二話不說一把背起老翁，將他一路背回百米外的住家直至家中臥榻才放下，交由施妻照料；施妻表示，丈夫的腳原本就不太好卻堅持要跟著她出門，不料沒多久就發生意外，正心急如焚時，幸好警方即時到場協助，施妻見員警如此熱忱，將丈夫視同親人般一路背著送返家，忍不住感動地喃喃著說：「警察捺欸架厚！」頻頻鞠躬再三致謝。

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