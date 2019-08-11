警封13線道大里橋 1個多小時逮4酒駕

2019-08-11 13:29

〔記者陳建志／台中報導〕酒駕屢傳重大車禍，為遏止民眾酒駕，霧峰分局昨晚啟動「封橋專案」，封閉雙向13線道的大里橋，並在四周的仁慈街、北湖街、環中東路、國光路共設下9處路檢點，讓酒駕民眾插翅難飛，其中一名騎士發現橋上有路檢點躲到騎樓，還是被警方查獲，1個小時就抓到4起酒駕，其中3人依公共危險罪嫌送辦，1人遭開單告發、扣車。

霧峰分局表示，分析年初至今轄區的交通事故，發現台3線沿線的「國光路、大里橋」、「國光路、德芳路口」，以及台74線快速道路和下方環中東路，是交通事故高發生率的路段，且多起重大車禍都和酒駕有關，為遏止酒駕違規，昨晚10點開始執行「封橋專案」。

此項勤務由霧峰分局副分局長鐘仁亨和交通組組長陳樹文帶隊，除將台中和南投重要交通動線的大里橋封橋，就連四周的仁慈街、北湖街、草堤路、環中東路、國光路、中興路也都設下路檢點，共設置9處攔截點，佈下甕中抓鱉陣勢，讓發現橋上有路檢點想改道的酒駕民眾插翅難飛。

警方從昨晚10點到11點半，執行封橋酒駕勤務1個半小時，就抓到4起酒駕案件，其中一名張姓男子，從國光路開車往霧峰方向行駛，看到大里橋上有警方路檢點，趕緊在路口右轉環中東路往烏日方向想避開，但不知前方同樣有路檢點，立刻遭警方攔下酒測，酒測值高達0.67mg/l，依公共危險罪嫌送辦。

另一名陳姓騎士，騎車從大里往霧峰方向，同樣看到橋上有路檢點，心虛趕緊將車騎到國光路旁的騎樓躲藏，但被對向車道的員警發現，上前盤查發現渾身酒味，酒測後酒測值達0.21mg/l，仍當場被扣車並開單告發。

霧峰分局長廖國政表示，警方對酒駕「零容忍」，一定會持續攔查執法，並說7月1日新修正的酒駕相關法規加重罰責，請民眾不要以身試法害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法