車票不見了…原來褲袋破大洞

2019-08-11 09:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕粗心男子曾掉過錢包，現金、金融卡、信用卡全不見，補卡麻煩，這名男子索性就帶錢就好，遠從桃園南下高雄探親，不料，放在褲袋內的車票不翼而飛，仔細一摸原來口袋破洞，自己竟沒察覺，粗心男向新興分局求助，暖警李昇鴻擔心他流落街頭，自掏腰包助人，粗心男感謝警方伸援，也承諾滙還車資。

中山所今表示，簡姓男子昨晚向警方報案求助，表示自己遠從桃園下來高雄探親，返程時驚覺放在右口袋的車票不翼而飛，原來褲袋破了個大洞，因為不久前也曾遺失錢包，申請過交通急難救助返家，因深知自己有丟三落四的個性，故這次只敢帶些許的錢、證件、來回車票。

不料，這次南下高雄探親，又遺失回程車票，直呼「人在倒楣什麼事都可能發生，真是倒楣透頂」，由於離上次申請急難救助不久無法再申請，簡男苦無計策下只好到派出所求助，員警了解簡男的命運多舛後，先請他喝杯水緩和情緒。

警方依規定受理外，也請簡男再回想看看還有哪些地點可能掉落車票，簡男表示已經沿路尋找過仍遍尋不著，還是想不起來車票會掉在哪裡，簡男難過地表示自己曾想過找親友幫忙，但是親人已幫忙很多次，實在不願再麻煩對方，明天還要準時上班，沒辦法回家真的很困擾、沮喪。

暖警主動提議資助他返家車費，只希望他能儘速返家，不要流浪街頭了，簡男眼珠泛淚地看著員警直說感激之語，沒想到人間處處有溫暖，員警提醒他這是單純基於同理心幫忙，並非警方的職責，常遺失錢財的個性還是要改變，簡男感激地表示後續會匯款還車票錢，簡男離別時再次向員警道謝，開心地搭上火車返家去。

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