8/10 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-10 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月10日）開獎的第108000191期雙贏彩、第108000191期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000191期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、08、11、12、15、16、17」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共276注中獎，每注可得500元；肆獎共3488注中獎，每注可得100元。

第108000191期今彩539中獎號碼為「14、17、30、33、38」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6766注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8626注中獎，每注可得50元。

第108000191期39樂合彩中獎號碼為「14、17、30、33、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共287注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9217注中獎，每注可得1125元。

第108000191期3星彩中獎號碼為「723」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000191期4星彩中獎號碼為「3035」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法