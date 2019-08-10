警所值班台貼滿「乖乖」求平安 太搞笑慘被下架

2019-08-10 22:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正二分局泉州派出所，近月內接連發生遶境隊伍集體鬥毆、民眾意圖襲警被制伏事件，基層員警們認為轄內不平靜，鬼月中元普度前買了敬神最佳禮品「乖乖」，貼在值班台前，希望利用諧音來求取平安，也順帶鎮壓一下。但因景像太搞笑，被分局認為觀感不佳，要求「下架」！

據了解，台北市中正二分局泉州派出所兩名員警7月16日追捕沈姓詐欺通緝犯時，遭持刀攻擊全身是傷，溫姓員警當下為自保，朝沈男腿部連開兩槍，才將對方擒服。

隨後，泉州派出所轄內的詔安街「崁頂永義宮」，7月20日晚間舉辦池府王爺遶境活動時，先是發生路過民眾與陣頭發生口角衝突，結果引發大規模的肢體衝撞。中正二分局獲報啟動快速打擊部隊、投入約40多名警力，才以噴灑辣椒水強制驅離方式，將失控的香客和宮廟人員迅速制伏，依社維法和刑法妨害公務傳喚函送。

泉州所內的基層員警們認為，近月來轄內實在不平靜，希望藉著中元普度祭拜天地鬼神的機會，買來警方拜拜時最愛的「乖乖」作為獻禮。

不過，派出所主管李智瑋原是希望員警們買來的一箱「乖乖」，放在臨時設置的貢桌上祭拜，不料，卻有員警異想天開，將「乖乖」一整排齊頭貼在值班台前的防彈玻璃上，一時間頗引人注目。

分局督察組人員在督勤時發現，雖然看了啞然失笑，但也覺得實在不雅觀，立即要求員警方撤下「乖乖」，以落實勤務來取代「乖乖」，但也讓員警「悵然若失」。

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