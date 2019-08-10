色廚師脫光硬上酒店妹 上訴拗「白嫖非性侵」

2019-08-10 18:47

〔記者吳政峰／台北報導〕高姓廚師2011年間搭訕酒店妹小婕（化名），得知她急需用錢2萬元，竟騙她到賓館籌錢，一進房就脫光光硬上，事後請她幫忙買飲料，卻開車落跑，氣得小婕提告強制性交。法官一查發現，高男當天身懷10萬元卻不給錢，擺明就是設局性侵，重判4年確定，高男不服，提再審強調是「白嫖非性侵」，但未獲高等法院採信，日前駁回。

2011年11月間，高男開車經過台北市中山北路，見小婕隻身坐在路邊，搖下車窗搭訕，自稱曾在她所服務過的酒店消費過，要她上車聊天，小婕積欠經紀人2萬元，經濟壓力窘迫，以為高男可以借錢給她，同意上車開講。

高男得知她缺2萬元，謊稱人在賓館的朋友有錢可馬上出借，小婕誤認遇到貴人，同意被載往賓館，沒想到一進房間，高男就把全身衣物脫光進入浴室洗澡，一絲不掛出來直撲小婕。

「我對妳很有感覺」，高男把小婕的裙子翻起、內褲脫下，強行性交，大喊「讓我插幾下就好」，小婕受驚癱軟，但前一夜飲酒過多，無力反抗，只能任憑高男蹂躪；完事後，高男下樓向賓館櫃檯借充電器，小婕自稱「精神恍神、沒有什麼力氣、抵抗不了」、「我當下傻在那邊，無力、不知道在幹嘛」，所以才沒有趁機逃跑。

退房後，高男稱要載小婕去取錢，途中請她下車到便利商店買飲料，卻狂踩油門落跑，小婕買完東西後出來找不到高男，驚覺遭騙，趕緊到醫院驗傷，淚訴遭到性侵。

「白嫖或性侵」成為本案審理重點，法官認為，小婕案發後隨即報案，到身心科求診時也透露出遭到高男強暴，看得出案發時她並沒有想要發生性關係的意願，高男行為應為性侵。

法官查出，高男案發前才提領10萬元，帶著這麼多的錢卻訛稱手邊沒錢，反跟小婕說要向友人借，可見得為預謀犯案，性侵無誤，依強制性交罪重判4年確定。

高男頻喊冤，指兩人在車上就有接吻、摟抱，也是在小婕同意下才去賓館，自然而發生合意性交，雖然身上確實有10萬元，但他不想給她2萬元應急，只想白嫖，白嫖離性侵還有一段距離，不應等同視之。

高男還強調，小婕事後傳「你等著開庭吧！要不然就中山刑事組給錢ㄚ！」擺明就是要錢，可見得本案是白嫖，要求高院准予再審，但高院指出，再審需有新事實新證據，高男所提的事證均已在前審提過，本件聲請案要件不符，裁定駁回。

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