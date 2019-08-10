鳳山轎車撞進早餐店 女駕駛無呼吸心跳送醫急救

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天下午高雄市鳳山區文衡路發生一起離奇交通事故，1部小型自小客車撞進未營業的早餐店，將鐵捲門撞破一個大洞，34歲的羅姓女駕駛一度沒有呼吸心跳送醫搶救後已恢復心跳，但仍未脫險境，事故原因仍由警方調查當中。
警方調查，今天（10日）中午12時44分，鳳山區文衡路一家未營業的早餐店，被一部小客車撞進店內，除了女駕駛外，副駕駛座上，載著一名12歲的男童，兩人是母子關係。
羅姓婦人人緊急被送往長庚醫院急救，雖已恢復心跳，目前用葉克膜搶救中，男童右腳有受到擦傷。
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〔記者蔡清華／高雄報導〕今天下午高雄市鳳山區文衡路發生一起離奇交通事故，1部小型自小客車撞進未營業的早餐店，將鐵捲門撞破一個大洞，34歲的羅姓女駕駛一度沒有呼吸心跳送醫搶救後已恢復心跳，但仍未脫險境，事故原因仍由警方調查當中。
警方調查，今天（10日）中午12時44分，鳳山區文衡路一家未營業的早餐店，被一部小客車撞進店內，除了女駕駛外，副駕駛座上，載著一名12歲的男童，兩人是母子關係。
羅姓婦人人緊急被送往長庚醫院急救，雖已恢復心跳，目前用葉克膜搶救中，男童右腳有受到擦傷。
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