中壢6聲槍響！毒蟲拒檢想逃 警射破後輪活逮

2019-08-10 16:20

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市江姓男子今日清晨6點45分許違規將車停放在中壢區中山東路旁，巡邏警員發現後向前盤查，發現車內駕駛座疑放有毒品，江男心虛企圖駕車逃逸，警員馬上撲向駕駛座阻止，同行警員連開6槍，擊破江男轎車輪胎，江插翅難飛，被優勢警力拖下車壓制上銬。

據了解，江男有多項毒品前科，今日清晨6點45分許，江男開車要到中壢區找朋友，途中在中山東路停車，要到附近超商買東西，因違規臨停引起平鎮警分局龍岡派出所巡邏員警注意，發現該車形跡可疑，懷疑是酒駕，主動上前盤查。

警員透過擋風玻璃看見駕駛座擺有不明紙袋起疑，要求江男下車受檢，詎料，江男不僅拒絕，還想踩油門逃逸、意圖衝撞警員，巡佐楊恩貴見狀打開駕駛座車門撲向江男，同行的警員馬雲九見狀朝轎車後輪連開6槍嚇阻，隨後2人將嫌犯拖下車壓制，江自知插翅難飛，乖乖就逮上銬，逮捕過程中幸未造成人員傷亡。

警方事後搜索車輛，在車內搜出70公克的毒品咖啡包、29根彩虹菸，罪證確鑿，目前已將他帶回警局偵訊，全案將依毒品、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。

桃市警察局長陳國進獲知後，也第一時間趕往龍岡派出所慰問英勇緝毒的員警，警方在逮捕過程中，因機警且大膽使用警械，除了破獲該毒品案外，並無造成其他人員受傷及車輛損壞。

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