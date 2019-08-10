中國傳播妹削價受歡迎！限台令後業者哀嘆「貨源斷」

2019-08-10 15:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國傳播妹近來成為桃園市酒客們的新歡，因為中國傳播妹陪喝、陪唱1小時，酒客們只要付600元，僅僅是本土傳播妹的一半價格，讓許多酒客認定「物美價廉」而趨之若鶩，但中國官方為了干擾台灣總統大選，從1日起暫停47個城市民眾赴台自由行，讓經營中國傳播妹生意的業者憂心：「生意恐怕要降到冰點了！」

酒店消費昂貴，桃園市許多酒客會選擇到KTV喝酒、唱歌，再叫來傳播妹助興，隨著物價高漲，叫傳播妹陪喝、陪唱的行情也從每小時1000元漲到1200元、甚至是1500元，讓許多酒客大呼吃不消。

有業者生意頭腦動得快，招攬用依親或自由行名義來台的中國籍女孩擔任傳播妹，標榜「便宜」每小時收費只要600元來搶攻市場，大受酒客歡迎，業者說，中國籍女孩每小時可分得400元，一天下來4000元入袋輕而易舉，對於來自中國沿海等地的女孩們，非常優渥，讓她們賺錢賺得很開心，就算要求她們提早至中午就出門上班，她們也很願意。

除了便宜、配合度高，中國傳播妹的「新鮮」對酒客而言是更重要誘因，酒客們說，中國傳播妹除了依親能長期停留外，持觀光簽證的人都只能停留14天，所以中國傳播妹的輪換率非常高，就算常常叫，也總是能看到生面孔，很有「挖寶」的感覺，比叫來本土傳播妹卻總是看到熟面孔，有趣多了。

然而中國官方已暫停47個城市民眾赴台自由行，恐衝擊中國傳播妹的「來源」，業者坦言，中國傳播妹變少，少了新鮮感，好不容易培養起來的酒客，一定很快就跑了，若遊走法律邊緣透過其他管道招攬中國籍女孩，勢必增加成本而抬高價格，喪失了廉價優勢，恐怕會讓目前正夯的中國傳播妹風潮，迅速退燒。

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