網控女兒遭咬還被托嬰中心退托 醫院稱不實

2019-08-10 13:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有一名網友在臉書粉專「靠北苗栗」PO文指出，「我女兒被咬傷，後面卻是我女兒被退學」！網友指稱，女兒原送往苗栗縣大千醫院托嬰中心照顧，但是被其他孩童咬傷，留下咬痕與瘀青，但反而被要求另找保母，不適合繼續托嬰。

大千醫院則發出聲明稿稱，當時托嬰中心聯繫女童家長時，表明托嬰是團體生活，孩子相處過程，不可能永遠隔離某位孩童，無法保證絕對不會發生第二次咬人事件，才會建議保母在家托育，但若家長仍願意送托，中心也願意照顧，絕非女童母親於網路所描述不願意收托，女童母稱中心退托、態度不佳等為子虛烏有，將收集相關資訊，必要時保留法律追訴權利。

女童母親指出，當時處理時托嬰中心還表明咬人孩童父親為警界高官，讓女童母親覺得「我罩子放亮點就這樣算了的意思嗎？」但大千醫院則聲明，當時是咬人孩童母親表示因爸爸是警察，當時有勤務在身，無法到場表達歉意，也非警察高官。

女童母親也控訴，院方沒有發生當下就告知家屬，更在文末稱「為什麼我不夠有錢有勢，害小孩受傷了還得接受是她被退學？」但大千醫院強調，老師當下啟動緊急救護冰敷處理，且持續冰敷，當日下午家長接回時並告知新生家長事發經過。

由於雙方各說各話，事件宛如羅生門，也引起網友熱烈討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法