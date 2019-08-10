「拜託救我兒子！」警車充當救護車急救援

2019-08-10 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名小男童發燒且出現抽蓄症狀，心急父親抱著他衝出家門在路上狂奔打算攔計程車就醫，未料因時值凌晨時分攔不到車，此時警方剛好巡經得知狀況危急，立即請洪父上車以警方充當救護車，一路鳴笛飛車趕往醫院，將原本10分鐘的路程縮短為2分鐘，所幸小男童送醫後狀況穩定，讓員警也鬆了一口氣。

台中市第三分局勤工派出所巡佐林勝助、警員林恩伃，本月4日凌晨巡經南區福田路時，突見洪姓男子滿臉焦急的抱著年僅一歲兒子在路上狂奔，員警直覺有異立即停車關心詢問，此時洪男著急的向員警說：「拜託救我兒子！」

原來洪男剛於家中發現孩子發燒，準備要替其貼退熱貼時，卻發現兒子突然眼神呆滯身體抽蓄，急得衝出門帶兒子就醫，原打算攔計程車卻因時值深夜未果，正準備通知救護車時就看到不遠處閃爍的巡邏車警示燈。

員警見事態緊急，二話不說請洪男立刻上車，由警車充當救護車一路鳴笛在夜色中奔馳，讓原本10分鐘的路程縮短至2分鐘即抵達醫院，讓洪男抱著兒子迅速衝入急診室，所幸經過醫生診治，小男童狀況終於穩定下來。

洪姓夫妻2人感動地握住員警的手，萬分感激警方的即時救援，若非幸運遇到巡邏員警，火速協助將孩子送醫，真不知道會發生什麼危險。

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