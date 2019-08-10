越男花23萬「坐桶子」來台掏金 沒賺回本就被逮

2019-08-10 12:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕越南籍楊姓男子因逃逸被遣返出境後，對台灣仍抱有「掏金夢」，花7500元美金，折合台幣約23萬，從越南「坐桶子」冒險偷渡來台，準備海撈一票；沒想到，昨晚颱風夜他在街上飲酒閒晃，引起警方注意盤查、被逮個正著，讓他氣得直呼：「船票錢都還沒回本，真倒楣！」全案依《入出國及移民法》移送桃園地檢署偵辦。

據了解，楊男9年前就來台工作，當時被雇主通報行蹤不明，2015年被龜山分局查獲，發現他逾期居留還逃逸，由移民署遣返回國並限制入境。楊男透過關係找朋友介紹，花大錢偷渡來台，因他身體健壯、中文流利，很快就在工地找到工作機會。

桃園市楊梅警分局表示，昨晚颱風夜，埔頂所所長洪淇毅、警員李東益在新屋區新榮路巡邏，一名中年男子拿著酒瓶迎面走來，員警趨前表明盤查，男子忽然拔腿往反方向狂奔，在死巷內被員警壓制在地。

男子自稱姓楊，誆騙自己只是逾期居留，每次來台均符規定，員警懷疑楊說法，將他帶返派出所清查入境資料，果然發現楊是「幽靈人口」，被打臉後楊才坦承不諱。

楊男表示，被遣送回越南後，仍想到台灣賺錢，因此透過各種管道，從越南到中國某港口，以美金7500元代價，在6月搭上一艘漁船，歷經數天航程抵台外海，之後四處應徵工作賺取生活費，沒想到，還沒賺回偷渡費用，就被警方查獲。

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