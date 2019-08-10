明知「不方便」還盧小小 「天人交戰」後18萬罰單仍逃不過

2019-08-10 11:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子凌晨開車停等紅燈因不勝酒力睡著，當場被巡邏警車攔個正著，他開始使出「盧」功先是要求喝水猛灌3瓶，接著又消極配合酒測，卻連吹3次都測不出數值，就這樣折騰了半個多小時，他才坦認因案緩刑中「不方便」，怕吹不過要被抓去關；警方則沒好氣說，「你一開始拒測不就得了，根本是在裝肖維」。

今天凌晨1時30分許，台中市第五分局文昌派出所警網巡經北屯區崇德路與天津路口時，發現一輛併排停等紅綠燈的自小客，在號誌轉換成綠燈時始終未往前開，員警直覺有異查看，這才發現38歲的謝姓駕駛竟然睡著了，立即敲車窗叫醒他並示意路邊停車受檢。

警方聞到他身上散發濃濃酒味要求酒測，因侵占案緩刑中的謝男考量，若是接受酒測一旦超標被依公共危險送辦，勢必得撤銷緩刑被抓去關，卻又想到拒測的超恐怖罰款，頓時陷入「天人交戰」，還是決定吹吹看碰運氣，搞不好可以僥倖過關，開始使出「盧」功。

謝男酒測前要求抽菸前後還喝了3瓶礦泉水，只見他猛灌還催吐企圖降低酒精濃度，直到吹氣時又消極配合還耍小動作偷偷閉氣，就這樣連吹了3次還是測不出酒測數據，眼看快要惹毛原本還心平氣和的員警，這才心不甘情不願的吐出四個字「我要拒測」。

由於此時已經折騰了半個多小時，員警直覺被「裝肖維」一度差點動氣，直到得知原委才沒好氣說，「你一開始拒測不就得了」，隨即依新法開出1張18萬元的拒測罰單。

警方表示，按新修正的道路交通管理處罰條例中，只要拒測就罰18萬當場扣車，同時吊銷駕照，3年內不得考領，拒測再犯第2次罰36萬，若是拒測第3次以上，按次加罰18萬，且只要拒測再犯就吊銷駕照，5年內不得考領，呼籲民眾千萬不要酒駕，跟荷包過不去。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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