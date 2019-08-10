男蟲冒充醫師性侵「大哥」孫女 遭黑白兩道追緝

2019-08-10 08:13

〔記者錢利忠／台北報導〕化名「沈良」的30多歲沈姓男蟲，涉假冒婦產科醫師騙未滿16歲的少女交歡，嘗到甜頭後態度丕變，氣得少女提分手，不料他竟拿少女裸照威脅，嗆要找黑道處理，卻不知惹到的竟是本土掛黑幫大老的孫女，面臨被黑白兩道追緝的命運，所幸他先被警方逮獲法辦，否則恐小命難保，台北地檢署依妨害性自主等罪聲押他獲准。

剛過18歲生日的少女上月在母親陪同下報案，她訴說3年前透過臉書結識自稱是婦產科醫師的沈男，不敵沈男甜言蜜語攻勢而展開交往，但沈男得到她後就改變態度，她怒提分手，竟被沈男恐嚇要散布她的裸照，還嗆她：「黑白兩道我都很熟！」

檢警獲報後擔心沈男若先落入黑幫家族之手，恐怕非死即殘，與黑幫展開「尋人大戰」，運氣不錯的沈男早一步被警方逮到，檢方複訊後考量他居無定所，以有逃亡及反覆實施之虞將他聲押獲准；躲過「私刑正義」的沈男，如今則將面臨一連串的法律制裁。

曾任檢察官的律師林俊峰分析沈男可能涉犯的種種刑責，被害少女若未滿16歲，沈男與之發生性關係，恐涉犯刑法第227條第3項與未成年性交罪，最重可處7年以下徒刑。至於威脅要拿少女裸照及嗆要找黑道處理等行為，涉犯刑法第305條恐嚇罪，可處2年以下徒刑。

林俊峰提醒，成年人若要談戀愛以至發生性關係前，應先確認交往對象的年紀適當與否，若誘使未滿20歲之人逃家同居，恐涉犯刑法第240條和誘罪，最重可處3年以下徒刑。如是誘使未滿16歲之人離家同居，更觸犯刑法第241條略誘罪，最重可處10年以下徒刑。

林俊峰解釋，沈男如未得到少女同意而偷拍裸照，涉觸犯刑法第315條之1妨害秘密罪，最重可處3年以下徒刑；要是他將拍得的裸照散布在網路上或流出，也會觸犯刑法第235條散布猥褻物罪，可處2年以下徒刑。

另外，成年人切莫貪圖未滿16歲之人年幼可欺，縱使得到未滿16歲之人的同意，而自願與其發生猥褻行為，甚或性行為，仍是會觸犯法律，以免到時後悔莫及。

林俊峰表示，提醒戀人在交往過程發生性行為時，最好不要因為要見證愛情的忠貞，而同意拍攝裸照或是性愛畫面，以免將來若不幸分手時，對方理智線一時斷線而將裸照或性愛畫面放到網路上，恐後悔莫及。

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