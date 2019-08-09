掃到颱風尾！公園樹倒 新北婦人遭壓斷腿

〔記者陳薏云／新北報導〕颱風利奇馬逐漸遠離，但不時仍有強陣風，今晚6點左右，新北市54歲馬來西亞籍余姓女子行經新店區北新藝術廣場時，遭到強風吹斷的樹木壓傷，左腳骨折，送醫時原本意識不清，經搶救後幸無生命危險。
據了解，當時余女在公園散步，行經樹木時颳起一陣強風，路樹整棵倒塌，余女閃避不及被壓在樹下，警消到場後將余女救出，發現她左腳踝骨折、腹部出血，緊急送往新店耕莘醫院救治，無生命危險，警方也通知余女丈夫到場，另通報新店區公所相關人員到場處置，詳細事故原因仍待釐清。
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〔記者陳薏云／新北報導〕颱風利奇馬逐漸遠離，但不時仍有強陣風，今晚6點左右，新北市54歲馬來西亞籍余姓女子行經新店區北新藝術廣場時，遭到強風吹斷的樹木壓傷，左腳骨折，送醫時原本意識不清，經搶救後幸無生命危險。
據了解，當時余女在公園散步，行經樹木時颳起一陣強風，路樹整棵倒塌，余女閃避不及被壓在樹下，警消到場後將余女救出，發現她左腳踝骨折、腹部出血，緊急送往新店耕莘醫院救治，無生命危險，警方也通知余女丈夫到場，另通報新店區公所相關人員到場處置，詳細事故原因仍待釐清。