「流浪營業員」另類商業間諜 四處流竄房仲差點大失血

2019-08-09 20:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家頗具規模的房屋仲介公司，上週發現遭人侵入電腦擅自更改多筆房地產商品資料，由於此舉改變計價基礎除涉廣告不實恐遭開罰，也得面臨後續成交時買賣雙方提出差價賠償，幸業者及時發現報案，經查係一名離職員工所為將究責；業者則說，該員工除挾怨報復外也是典型的「流浪營業員」，專將原任職公司的好物件「帶槍投靠」到另家公司牟利，算是另類的商業間諜。

這家房仲公司位在北屯區文心路上，在業界風評不錯，陳姓業者上週到公司時發現，有人侵入電腦擅自更改後台商品資料，明明其中一間50坪的透天厝賣方開價1000萬元，竟被竄改成60坪、800萬元，他懷疑不僅於此繼續檢視，驚見竟有多筆資料遭竄改，立即補正後向警方報案。

業者說，房屋物件的年份及坪數都是計價基礎，一旦遭竄改並在公司官網散布後，除會造成賣方困擾侵害對方權益，更可能涉及廣告不實，一旦被地政相關單位查到，業者因未善盡查核之責而製作的「產權調查說明書」，可依「房屋仲介管理條例」開罰30萬元。

且影響所及還不僅如此，一旦買賣雙方成交時被發現產權資料不符或不實，更會面臨成交金額的差價賠償，少則上百萬元，多則數百萬元，以此次該公司被竄改資料的物件而言，若是全數成交的話，勢必得付出上千萬元的大失血賠償；而案經警方調閱公司內的監視器過濾，發現疑是一名在案發後已離職的員工所為，將通知到案依妨害電腦使用秘密罪究責。

業者說，業界有所謂的「流浪營業員」，在甲公司領3到6個月不等的底薪後隨即跳槽，再將原任職公司的好物件「帶槍投靠」到另家公司牟利，也算是另類的商業間諜，基本上都會在同個區塊流竄，「帶槍投靠」的物件才會更有價值，但此舉當然對業者造成困擾，以往針對這類營業員有所謂的「黑名單」，業者會透過公會傳遞互相提醒。

但在個資法實施後已無法再這樣做，無形中反造成「流浪營業員」猖獗，而該名員工除了是典型的「流浪營業員」，也不排除因挾怨報復才竄改公司商品資料，將進一步確認實際損失提出侵權告訴求償。

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