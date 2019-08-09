暗黑「開封府」！ 擁槍彈「尚方寶劍」 砸車恐嚇暴力討債

2019-08-09 20:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕設「開封府」為據點拜包丞的邱姓三兄弟，多次率領、教唆手下，涉及暴力討債、糾眾滋事，被高雄市警方列為治平對象，於北高雄落網逮獲10名小弟，另於在逃的郭姓手下住處搜出5把手槍、47顆子彈，以及刻有「尚方寶劍」的刀械5把，這幫人被控動輒對被害人潑漆、砸車、恐嚇，今依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

據了解，涉案的邱姓3兄弟以排行老三（31歲）最兇狠，多年前就是警方頭痛、鎖定的對象，他曾於楠梓、仁武、橋頭等區設「開封府」當據點吸收手下，涉嫌暴力滋事及毒品等案，被警方列為掃蕩目標，2年前曾被警方列治平對象被捕獲交保，目前仍在法院審理中。

被害人指控，邱男於去年12月間暴力恐嚇女店家催討3、400萬元債務，前往債務人岡山住處潑漆、砸車、恐嚇，但邱男等人否認犯行；另有被害人控訴，因手下向邱嫌抱怨被他誣賴呑了2萬元，竟率眾涉嫌毆打、恐嚇他；邱男的手下也被控，7月間曾於仁武區砸車，邱姓三兄弟又被懷疑涉案，高市刑大再將邱男列治平對象，意外發現三兄弟繼續開壇「開封府」當據點。

刑大聯手岡山、仁武分局組成專案小組，今直搗邱男位於橋頭區的「開封府」，逮捕邱姓三兄弟及10名手下，同時追查郭姓手下楠梓住處，被郭早一步逃逸，經會同郭的父母入屋搜查，起獲5把手槍、47顆子彈和5把刀械，依恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

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