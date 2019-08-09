少年罰跪浴缸溺斃 寄養阿嬤泣訴往事懷疑他遭虐死

2019-08-09 18:10

〔記者王宣晴／新北報導〕15歲的小祥（化名）本月疑因半夜躁動吵鬧，被阿姨綑綁在放滿水的浴缸罰跪，不幸溺斃，曾經撫養過小祥的58歲施姓阿嬤出面指控，表示小祥因持有殘障手冊，長期遭到父親家暴，在家中根本不敢大聲說話，懷疑小祥是被虐待致死，盼司法能查出真相。

施姓阿嬤受訪表示，小祥母親16歲時生下小祥，撫養到2歲時因跟男友發生爭執分開，便將小祥交給外婆撫養，但外婆疑因案件遭到通緝，帶著小祥躲在旅館中，直到小祥7歲，卻未到校報到，相關單位介入尋找、調查，才找到小祥，交還給身為監護人的母親扶養。

當時小祥母親及阿姨正在施姓阿嬤家人在基隆經營的牛肉麵攤打工，沒有小孩的施姓阿嬤得知小祥狀況心疼不已，便將他跟妹妹接回扶養，施姓阿嬤說，7歲的小祥還包著尿布，說話時常結巴，就醫後取得殘障手冊，從小住在5坪大旅館的小祥不知道什麼是太陽、天空，連數字都不認得，在施姓阿嬤的教導下進步許多。

直到小祥升小學三年級，施姓阿嬤發生車禍，行走不方便，只能將小祥送回生父母位於三重的住處，不到一年，生父母又因為無法管教將小祥送回，但施姓阿嬤不久後罹患癌症，需要時常前往醫院化療回診，沒辦法繼續照顧，這才又將小祥送回三重。

施姓阿嬤指控，將小祥送回三重後，還是會時常前去探望，但卻發現小祥身上有舊傷，有次帶小祥去剪髮，美髮師也反映說小祥頭部有已經結痂的傷口，她私下詢問，才發現小祥被酒醉的生父打傷；也發現小祥被長時間罰跪、半蹲，雙腿變形。

「要是我沒有生病，小祥現在還會活著！」施姓阿嬤受訪時數度哽咽，表示小祥相當貼心，都會幫忙做家事，只是小祥有過動傾向，偶爾會調皮搗蛋，但小祥在三重住家時常被家暴，童軍繩等物都是「刑具」，被打怕的小祥講話很小聲，絕對不敢大吼大叫，質疑小祥不是因為阿姨管教失當才身亡，盼司法能查明真相。

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