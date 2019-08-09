女嬰左眼撞成黑輪！生母稱：跌倒撞桌角 下雨又沒錢看醫生

2019-08-09 17:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出1歲女嬰左眼眼骨骨折、整片瘀青，父親還上網拜託網友，告知颱風期間仍看診的小兒科診所，經新竹縣、市社工同步調查，得知離婚3個月的女嬰父親，上班時將女嬰交給前妻照顧，前妻聲稱女嬰跌倒撞到桌角成傷，目前暫時由父親帶回，不排除後續將由南部的女嬰姑姑照顧。

女嬰父親在臉書《新竹爆料公社》po文說，1歲女兒左眼嚴重受傷，第一時間雖已去醫院掛急診看過，但因颱風停班，不知道哪還有小兒科可以掛號，許多網友留言建議他帶到大醫院就醫，文章隨即就遭父親刪除。事後女嬰父親在臉書痛批：「虧你還是小孩母親，傷成這樣不帶他去看醫生，要等我下班再帶去，沒錢、下雨，所以小孩怎樣都無所謂嗎？」

新竹市社會處說，醫院社工一早就通報此案，女嬰生母說女兒是因為跌倒撞到桌角才傷到左眼，而女嬰肢體除了眼睛之外，並無其他外傷，X光結果也並無骨折，只有左眼部瘀青外傷。

新竹縣社會處調查，女嬰父親住新竹縣，母親住新竹市。夫妻離婚已經3個月，約定共同享有監護權，白天由母親照顧，晚上由父親帶回新竹縣。社工質疑為何母親沒帶女兒看醫生，女嬰母親竟說因為下雨又沒錢才沒去。新竹縣、市社會處與警察局家防官將深入調查女嬰受傷原因。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法