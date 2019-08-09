開婚攝吸金詐4000多萬 十多年後淪保全 夫妻還遭判刑

2019-08-09 17:39

〔記者黃建華／高雄報導〕十多年前以「玫瑰藤攝影禮服公司」前景看好，對外募資、吸金約4000萬元，卻無預警歇業倒閉，造成不少投資人損失，負責人莊女和老公李男近日被高雄地院依共同連續詐欺取財罪，分別將李男判刑4年，莊女判刑3年。可上訴。

其中，李男雖在法院審理時自陳，如今擔任保全人員，月入僅2萬多元，莊女則自陳打零工維生，月入僅5、6000元，景況並不好。但法官仍判決須追繳沒入未扣案的相關不法所得共約4000多萬元，以示儆懲。

判決指出，莊女、李男原係夫妻關係，且分別係「玫瑰藤攝影禮服公司」之名義負責人、實際負責人，莊、李2人明知玫瑰藤公司及李男經營的天承公司已陷於財務危機，竟自2004年6、7月間某日起至2006年4月間設立網頁，於104創業網中刊登廣告，招覽不特定人投資玫瑰藤公司，並以「保證投資後第1年至第2年扣除成本，每家加盟店至少有20萬元以上淨利，獲利由公司與加盟店均分，加盟店分得金額不足10萬元者，公司會補足10萬元，第3年至第5年保障獲利調高為每月20萬元，簽約後公司保證3個月後即可開始營業」等文字、公司遠景看好等說詞，吸引不特定民眾投資加盟、認購公司股票或公司其他產品，致十多名被害人陷於錯誤交付資金投資給莊、李2人。

其中，馮姓被害人就被騙投資1000萬元，其餘被害人分別被騙投資35萬元到數百萬元不等，事後發現玫瑰藤公司、天承公司並未實際開設分店，索討返還投資款項未果，且玫瑰藤公司、天承公司人去樓空，始知受騙才向檢調單位提告，經高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院一審近日審結宣判，依共同連續詐欺取財罪，將李男判刑4年，莊女判刑3年，並追徵沒入未扣案的犯罪所得。全案可上訴。

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