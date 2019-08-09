盧到無極限！酒測器吹到沒電 連住戶都受不了開罵

2019-08-09 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子今天凌晨酒後騎車與另輛自小客碰撞，警方趕往處理時女子直衝路口超商躲到廁所內規避，接著一下喊肚子痛要大小便，一下要求喝水也拒絕上救護車，連酒測器都吹到沒電，就這樣盧了一個多小時連超商樓上的住戶都受不了下樓罵人，最後女子被強制送醫抽血換算酒測值仍超標，吃上公共危險官司。

這起事故發生在今天凌晨一點，年約40多歲的女子騎車行經美村路一處路口時，疑酒後注意力不集中與另輛自小客碰撞連人帶車倒地，駕駛趕緊下車察看並準備叫救護車將女子送醫，未料女子僅要求醫藥費打算私了，此時有路人經過報案，警方獲報趕到現場時，女子二話不說竟直衝路口超商後把自己關在廁所企圖規避酒測。

警方見狀直覺有異，立即由女警上陣處理，只是女子一下說內急要小便，一下又說肚子痛要大便，在廁所內折騰了許久，好不容易走出廁所還向警方說，「要上廁所不行嗎，不能這樣押我啊。」警方聞到她渾身酒味要求酒測，她又說：「我吃燒酒雞不行嗎」就是不配合。

女子在超商內盧了老半天，警方見狀乾脆把她抬出去準備強制送醫時又遭她頑強抗拒，還不斷要求喝水，搞得警方人仰馬翻，過程中更吵醒了超商樓上的其他住戶，許多住戶紛紛下樓察看忍不住告誡女子，「小姐妳就配合一下嗎，颱風天趕快回家，不然這樣鬧搞得大家整晚都不用睡覺。」

女子最後被帶到警車上酒測，連吹了好幾次還是吹不出個結果，連酒測器都被她吹到沒電，警方只得將她直接強制送醫抽血換算酒測值，才結束這場歷時一個多小時的街頭鬧劇。

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