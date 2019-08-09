看熱鬧被警當成飆車族開罰3萬吊照 法官撤銷罰單！

2019-08-09 12:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓男子聽說鳳鼻隧道有人飆車，好奇騎機車前去看熱鬧，卻被警方調監視器認定他就是飆仔，開單重罰3萬還吊銷駕照，他向新竹地院提起行政訴訟喊冤說自己只是看熱鬧的，飆仔另有其人，法官調查發現警方所提出採證光碟影像及採證照片，均無法證明黃男有飆車情形，判決撤銷罰單！

黃男說，新竹縣警局新湖分局新豐分駐所警員於2017年10月9日清晨4點半，在新豐鄉鳳鼻隧道口看到一群汽機車在道路上競速，當場攔查，然而全部車輛皆不配合，經警方調閱路口監視器影像，他的機車被拍到與數台車輛行經的影像，開單告發「二輛以上汽車共同在道路上競駛」，裁處罰鍰3萬元、吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

黃男喊冤說，當時聽說現場有飆車，他去看熱鬧竟被當成飆車，飆車的根本不是他，憤而提起行政訴訟。

法官指出，道路交通管理處罰條例第43條第3項規定「2輛以上之汽車在道路上競駛者」，是指2 輛以上汽車有相互超越追逐、競賽比快，而於競速過程中，2輛車或為併行競駕或為互相超越的情形。

舉發警員坦承，當時沒有測速器，沒有辦法測，對於車速已經沒有印象。警方到場時，飆車車輛已經逃逸，警方所提出採證光碟影像及採證照片，均無法證明黃男車輛與他車有何相互超越越追逐、競賽比快，且於競速過程中，2輛車或為併行競駕或為互相超越等情形。

因此，本案在欠缺積極證據證明確有「競駛」行為情況下，難僅以車輛於違規時點密接時間及違規時點後，密集出現於違規區域附近，就逕行推測確有飆車競速行為。因此判決撤銷原處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法