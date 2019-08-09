遭胞弟盜辦信用卡刷120萬 男子提告自保

2019-08-09 13:34

［記者楊政郡／台中報導］宋男2013年間走入歧途，先後加入電信機房詐團及網路交友詐團，均陸續被判刑及求償，2017年元月缺錢花用，回基隆老家偷取胞兄身分證及健保卡，以雙證件申辦花旗、玉山銀行的信用卡，短短6個月盜刷及預借現金逾120萬元，買珠寶、開房間等為所欲為，被依詐欺、偽造文書等罪判1年10月，加上90天拘役，得易科罰金。

現年33歲宋男2013年加入「寶祥大樓」電信機房詐團被判刑1年10月，得易科罰金，但入不敷出，2017又加入「眼鏡哥」網路交友詐團專騙中國女子，被判刑2年（上訴二審中）。

宋男因缺錢，2017年元月回到老家基隆市偷取胞兄的身分證及健保卡，影印各類扣繳暨免扣繳憑單，然後申請花旗銀行及玉山銀行信用卡，多次偽簽哥哥的姓名，順利拿到這兩張信用卡後，盜刷用來買珠寶、開房間、加油，且期間還大量以自動提款機預借現金，同年2月起至7月事件爆發，短短6個月，已盜刷及預借現金逾120萬餘元。

其兄接到帳單火冒三丈，加上銀行多次向他追討，便與銀行一起提告，才查出都是這位胞弟所為，而胞弟人另案在監獄中服刑，台中地院依詐欺、偽造文書、非法由自動付款設備詐財等罪，判處1年10月徒刑及拘役90日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法