失智老婦顱內出血亡 女看護涉推打老人頭部挨告

2019-08-09 12:38

〔記者黃建華／高雄報導〕真是可惡的看護！高雄一名鄧姓失智老婦今年5月因額頭外傷送醫，被醫院檢查出腦髓腫脹併發瀰漫性大量血栓性肺栓塞，搶救5天仍不治，檢警調閱死者住處監視器赫見周姓女看護曾多次推打鄧婦頭部，並將鄧婦摔坐在輪椅，檢方因此將周女依業務過失傷害致死罪嫌起訴。

檢方起訴指出，周姓女子從2012年9月起起擔任失智鄧姓老婦人的看護，照顧其生活起居，周女明知鄧婦年事已高，無法自行站立行走，照顧鄧婦時應注意力道的控制，避免力道過大造成對鄧婦的傷害，但周女卻涉嫌在今年5月8日到12日間，於三民區鄧婦的住處照顧過程中，未控制力道涉嫌多次推打鄧婦頭臉部，並將鄧婦摔落在輪椅，致其額部瘀傷、頭皮下軟組織出血、硬腦膜下腔出血、腦挫傷、腦幹、小腦與腦是內出血等傷害。

5月12日當天上午9點多，鄧婦因排尿異常被送往長庚醫院就醫住院，仍於5月17日中午因腦髓腫脹瀰漫性壞死並大量血栓性肺栓塞死亡。

案經檢警調閱死者住處監視器，發現周姓女看護涉嫌推打鄧婦頭部等犯行，周女並不否認。

此外，鄧婦之子陳男也表示，聽聞過母親生前表示遭周女毆打。加護病房護理師亦證稱，鄧婦身上有多處瘀傷等。法醫驗屍亦認定，鄧婦是因顱內出血等傷害造成腦髓腫脹瀰漫性壞死並大量血栓性肺栓塞致死。

檢方偵結，將周姓女看護依涉嫌業務過失致死罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法