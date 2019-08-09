暴走女颱風夜想不開坐長安橋 雙警一搭一唱救女一命

2019-08-09 09:23

〔記者林嘉東／新北報導〕「你們再過來我就跳！」姚姓女子昨晚颱風夜與男友大吵一架，跨坐在新北市汐止區長安橋上欲跳橋輕生，還好制服警員與休假警員林昱廷機警，合演一場聲東擊西戲碼，千鈞一髮之際，救下姚女，虛驚一場。

昨晚11時許，汐止警分局長安派出所獲報，有一名女子跨坐在長安橋上，揚言跳基隆河輕生。

警員趕抵時，果然看到跨坐在橋上的女子，單腳懸在僑外，稍有不慎，就會摔落5公尺下方基隆河。

在橋旁不斷苦勸女子下來的鄭姓男子，告訴警方他與姚姓女友發生口角後，女友一時氣憤，爬上長安橋揚言跳河輕生。

警員上前關心時，32歲的姚女突然大喊：「你不要靠近，再靠近我就跳！」情況危急，警員只好安撫姚女：「好，妳不要激動，我不過去！」

警員一邊安撫姚女，一邊回報派出所請求支援，休假返回派出所的警員林昱廷獲知，馬上趕往支援。

林員抵達現場後，評估了現場狀況，與員警討論後，由制服警力吸引姚女的注意力，再由身著便服的林員假裝路人經過，趁姚女不注意從後方將姚女抱下。

制服員警確認姚女注意力已被吸引，林員隨即由姚女視線外，衝過去一把將姚女抱住，並在眾人合力下將姚女抱下橋來，化解一場危機，挽救姚女一命。

汐止分局長李宏振呼籲，自殺決不了問題，只會留給家人無比悲痛，請珍惜生命，再給自己一次機會。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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