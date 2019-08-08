持牙刷嗆殺硬上18歲女 緩刑性侵犯竟拗：那是挑逗她

2019-08-08 23:36

〔記者楊國文／台北報導〕顏姓男子在犯下強制性交罪遭判處緩刑期間，竟騙取年僅18歲且智能不足的小嫻（化名）同意陪同返家，以牙刷恐嚇她就範，否則要殺掉她，性侵得逞，顏男落網竟拗說，「拿牙刷是挑逗手法」，未性侵；高等法院痛斥顏男惡行重大，加上小嫻堅持不和解，請求法院從重量刑，高院合議庭今依加重強制性交罪重判顏男8年6月徒刑。

判決指出，2017年11月30日晚上，顏男在台北萬華昆明街小巷內獨坐在機車上滑手機，看見18歲小嫻經過，搭訕探知她家中無人，認為有機可乘，竟起色心，堅持陪她回家。

小嫻回家後，打算進入浴室盥洗，顏男騙得她打開浴室門後強行進入，竟手持牙刷恫嚇她說：「若不聽話，就要殺掉妳」，小嫻怕遭到不利，不敢反抗，顏男性侵得逞。顏男離去後，小嫻立即向鄰居求助，聯絡到母親後，報警處理。

顏男在警訊和檢方偵查時坦承犯行，法院審理時卻改口否認，堅稱「拿牙刷是挑逗手法」，經他挑逗，小嫻同意和他交往，並發生性關係；至於之前為何會認罪並自白？顏男辯稱，因為製作筆錄時非常害怕，才會認罪。

顏男律師則主張，小嫻同意顏男陪同返家，身上裹著浴巾還開門讓顏男進入，已帶有濃厚的性暗示，屬於情侶間的互動模式，並無脅迫或性侵行為。

但高院審理認為，小嫻是中度智能障礙者，顏男在警訊時也坦承她看起來不像正常人，一直在問「還有幾天是12月5日？」覺得她怪怪的，可見顏男早已知悉她是智能障礙者，小嫻也證稱當時喊了「100次救命」，但顏男恐嚇她，若再不聽話就要殺掉她，歷審證詞前後一致，認定顏男說詞不實。

高院痛斥顏男在犯下強制性交案遭判刑的緩刑期間，意利用小嫻智能不足、不知保護自己機會，以牙刷脅迫並性侵，且毫無悔悟之心，加上小嫻不願原諒顏男，請求法院從重判刑，因此今依加重強制性交罪重判顏男8年6月徒刑。可上訴。

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