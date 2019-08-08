貨櫃車輾斃違規女騎士 「法律不能強人所難」判無罪

2019-08-08 23:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕埔鹽鄉施姓鄉民代表曾姓妻子與林姓貨櫃車司機於4年前一同行經彰化縣鹿港鎮龍舟路，當時路口綠燈，林男直行，曾女卻突然切入內車道左轉，導致連人帶車捲入貨櫃車頭，當場被輾斃慘死，事發後林男被依業務過失致死遭起訴。法官審理認為，該路口設有禁止左轉，機慢車兩段式左轉規定，曾女逕行違規轉彎，導致林男無足夠時間反應煞車，法律不能強人所難，判處林男無罪。

判決書指出，2015年10月19日12時55分許，林男（68歲）駕駛貨櫃車與騎機車曾女（案發時57歲）從東往西行駛龍舟路上，雙方併行至青雲路（接福鹿橋）路口時，曾女突然切入內車道左轉，林男煞車不及撞上，車輪輾過曾女頭部，顱骨骨折併顱腦損傷、肋骨骨折併氣胸等多重器官損傷，當場死亡。

林男審理時辯稱，曾女未遵守兩段式左轉，突然逕自切入快車道左轉，他無法預見此突發事件，且貨櫃車駕駛座高有死角，當下無充足時間可採取避免發生事故的措施，也信賴被害人能遵守交通規則，以避免車禍發生，所以他並無責任。

法官審閱道路交通事故現場圖，發現事故路段快車道禁行機車行駛，路口設有禁止左轉及兩段式左轉標誌，也調閱路口監視器、行車記錄器顯示，曾女左轉時至發生碰撞時間僅相距2秒。

該案經送交通部公路總局車輛行車事故鑑定認為，曾女在設有禁止左轉與兩段式左轉標誌車道，違規逕自左轉，且未注意禮讓直行車先行，為肇事原因；再送交通大學鑑定，95%駕駛在突遇交通險境時，可在1.6秒完成反應，該路段限速70公里，需2.64秒煞停，所以共需4.24秒，當時肇事車輛時速40公里，也得需3.11秒反應及完全煞停，實難苛求林男於2秒內將正常行駛中的貨櫃車煞停。

法官認為，依道路交通安全規則第94條第3項規定，「駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施」，但該案被告無證據證明有違規超速事實，又基於信賴原則，被告對車前狀況難以預見，無時間可採取防範措施，法律自不能強人所難，任意課予行為人（被告）防範或避免結果發生之義務，自難以苛責令被告負過失責任，因此宣判被告無罪，全案可上訴。

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