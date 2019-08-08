屏縣議員黃建溢涉賄選 檢提當選無效一審敗訴

2019-08-08 18:40

〔記者李立法／屏東報導〕民進黨籍縣議員黃建溢去年底被屏東地檢署認定涉嫌賄選，經提起當選無效之訴後，屏東地方法院民事庭今天駁回屏檢訴求，判黃建溢勝訴，另一位也被屏檢提起當選無效之訴的國民黨籍議員林采穎，日前一審宣判也獲得勝訴，屏檢接連在一審失利，將在補強事證後上訴二審尋求翻盤。

屏東地檢署在去年地方選舉時查獲黃建溢的張姓及陳姓椿腳涉嫌買票，檢方依違反選罷法將張、陳2人提起公訴後，屏東地院刑事庭判決2人有罪，2人坦承犯行，獲得緩刑機會，檢方並對黃建溢提起民事當選無效之訴，不過，屏東地院民事庭並不採納檢方所提證據，今天下午判決黃建溢勝訴。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，屏檢當選無效之訴小組將在收到法院判決書後再研議上訴，7月底同樣被一審駁回的林采穎當選無效之訴，屏檢已提起上訴。

黃建溢得知一審勝訴消息後，感覺如釋重負，強調他決無買票，友人涉及賄選，他確實不知情，也和他無關，這陣子因為選舉官司問題，讓他生活受到很大影響，希望全案儘快落幕。

屏東地檢署去年總共對5名屏東縣議員提起民事當選無效之訴，除黃建溢外，還包括第2選區國民黨籍議員鄭雙銓、第3選區民進黨籍議員潘淑真、第13選區無黨籍議員周陳文彬及第15選區國民黨籍議員林采穎，林采穎日前一審判決獲得勝訴，將進入二審攻防戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法