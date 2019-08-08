肉體誘惑？ 國道警察硬上熟女 瞎掰「在蒐證」

2019-08-08 20:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕國道公路警察局51歲的林姓男警員，以借10萬元給謝姓熟女為幌子，把謝女騙到苗栗山區，要求「當我小老婆」被拒，將她性侵害得逞，檢方起訴後，他在臉書喊冤，指謝女肉體誘惑警察發生關係，再向警察勒索金錢，「我是第4個受害人」，法院審理時，他辯稱是在「蒐證」偵辦謝女勒索案，卻不敵情色誘惑而發生關係，法院卻發現，林員不斷以提供金錢，誘使跟謝女發生關係，包括「想去找妳宣洩」，這豈是「蒐證」？不採信林員瞎掰的辯詞，依強制性交罪判刑4年2月。

法官不採信 判刑4年2月

判決書指出，林員（已停職）於2013年認識謝女，曾借給謝女5000元，2017年8月謝女向林員借10萬元，雙方約定8月2日於苗栗見面，不過，兩人見面後，林員卻不把錢交給謝女，而是開車載謝女於苗栗縣通霄鎮、銅鑼鄉、竹南鎮龍鳳漁港等處閒晃，一再詢問謝女「一起去泡溫泉？要不要當我的小老婆、我可以給生活費」。

謝女全部拒絕，希望能儘速拿到借款返家，卻被林員載到山區性侵害，但因林員不舉，改以指侵，造成謝女下體受傷，林員僅給謝女1000元搭車，並未交付10萬元借款，警方事後採證，發現謝女的內褲與胸罩，都有林員的基因。

林員辯稱，謝女在警界色誘警察，再向警察勒索金錢，他是要蒐證，事前也向督察報告，當小老婆與泡溫泉之說，是謝女編織的謊言，當天謝女色誘他，自己把內衣褲脫掉丟給他，還爬到汽車駕駛座貼到他身上，他受不了謝女的肉體色誘，親吻並用手撫摸謝女下體，苗栗地院不採信，依強制性交罪判刑4年2月。

林員上訴二審，辯詞與一審相似，還強調謝女罹患精神病，企圖「仙人跳」而誣告，說詞不能採信，台中高分院卻認為，林員認識謝女後，主動與謝女攀談，傾訴自己婚姻失敗，願意拿錢資助謝女，雙方可發展進一步關係，「不要牽絆不要缺錢，隨時可快樂」、「想去找妳宣洩」，他還炫耀自己老家賣掉，他拿到1000萬元成了富翁，「真的缺錢來找我」，這些都足以證明林員約謝女見面，動機不是辦案蒐證。

二審認為，林員沒有彌補謝女，還一再反控謝女色誘自願與他發生關係，甚至指控謝女設局陷害，是詐騙慣犯，造成謝女二度傷害，一審判刑4年2月堪稱妥適，駁回上訴，可再上訴三審。

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