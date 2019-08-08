名建築師欠費未繳昨遭管收 愛妻今現身救援

2019-08-08 19:59

〔記者溫于德／台北報導〕曾規劃設計「大安・尚御」、「拙石仰沐」等建案的建築師楊崇禎，因未繳勞、健保費及勞工退休金等，昨遭行政執行署台北分署拘提到案，並聲請管收獲准。台北分署今發布新聞稿指出，楊妻得知後今已先行繳納150萬元，其餘款項提供擔保以分期繳納，換楊男返家。

台北分署指出，楊崇禎獨資經營建築師事務所，卻從2016年起滯納僱主應負擔的勞、健保費及勞工退休金等，經勞工保險局及中央健康保險署陸續移送楊男台北分署，至昨日為止，楊男滯納金額已達271萬餘元。

台北分署調查後發現，楊崇禎2017年度所得總額達482萬餘元，退稅69萬餘元更直接進入楊妻帳戶，但皆未用來繳納滯納款項；此外，楊男前年曾提領高達數百萬元現金，卻去向不明，而事務所內員工也指稱楊男每月花費數百萬元用於喝酒。

台北分署認為，楊崇禎符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收要件，且屢次通知未到，因此向法院聲請拘提獲准，並解送法院聲請管收。

楊男昨雖辯稱，相關款項均用來清償民間債務，但未或法院採信，遭裁定管收。

不過，楊崇禎妻子今日赴台北分署洽談如何繳款，並當場繳納150萬元，剩餘121萬餘元則提供擔保辦理分期；台北分署辦妥手續後，通知看守所釋放楊男。

台北分屬呼籲，民眾對於滯納稅捐、費用或罰鍰等公法上應給付金錢，勿心存僥倖，若有處分或隱匿財產等事由，分署必會強力執行，聲請管收，以落實公權力，確保國家債權。

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