情理法孰重？老病婦拿鐮刀偷7顆高麗菜 法官苦思後這樣判

2019-08-08 16:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕情理法孰重？年過8旬的吳姓老婦今年1月涉嫌手持鐮刀行竊7顆高麗菜，被判定是加重竊盜遭雲林地檢署起訴，法定刑最少是6個月，全案經雲林地院法官王子榮認為該案犯行情節輕微顯可憫恕，減刑仍嫌過重，判處免刑，成法外人情範例。

吳姓老婦今年1月4日下午，途經許姓被害人所耕種的菜園，見四下無人之際，手持鐮刀到菜園內偷採7顆高麗菜，事後被發現報警處理，吳婦除了偷摘高麗菜，因手持鐮刀被檢警判認攜帶兇器，依加重竊盜罪移送遭起訴。

承審法官王子榮審理過程發現，該案情有可原，且被害人開庭時也為老婦求情，鐮刀又是隨處可購買的一般民生用品，非屬違禁物或應義務沒收之物，就處罰和犯罪情節顯然不相當。

王子榮說，老婦罪行說穿了就是貪圖農田裡的高麗菜，見四下無人起心動念才會下田去割取，數量上只有7顆頂多就是幾頓粗茶淡飯稍微溫飽，不可能拿去轉賣，開庭時被害人不追究且表示要原諒被告，這樣的惡性輕微卻因為帶了鐮刀變成加重竊盜，明顯情輕法重。

王子榮以加重竊盜法定刑最少6個月，縱使被告符合年邁減刑3個月，仍得花9萬元，眼見7顆高麗菜要付出這麼高的代價，對沒有收入、年邁多病的被告，連法官自己都覺得過於嚴重，依刑法第61條第2款規定，免除其刑。

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