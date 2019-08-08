討債將人活活打死 堂兄弟跑路3個月「彈盡援絕」投案

2019-08-08 16:40

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲黃姓男子因為債務問題，今年4月與人相約談判，遭3煞凌虐並活活打死；案發後，涉案的2名李姓堂兄弟四處東躲西藏，甚至還南下台南、屏東等地躲避警方追緝。李姓堂兄弟跑路超過3個月，最後因為「盤纏」用盡，只好出面投案，警方依殺人罪嫌將2人送辦。

據了解，黃男生前疑似與涉案的李姓堂兄弟等人，共同策劃去一家地下賭場詐賭，但黃等人最終遭賭場人員識破，大罵他們「博歹筊」；李等人咬出黃是主謀，黃最後被逼簽下60萬元本票。

不過，黃認為詐賭是大家共同策劃，出事後卻只有他簽下本票，他心生不滿也不願出錢，因此遭李等人追債。

今年4月23日晚上，黃與一名綽號為「大頭」的男子，相約在台北市萬華區一家清茶館碰面協調債務，但25歲李姓堂兄弟隨後現身，將黃押至「大頭」位在和平西路上的租屋處討債。

黃不願出錢，隨即遭李姓堂兄弟等3人毆打，李等人甚至拿出皮帶抽打他。黃雖然體型壯碩，但仍被打到遍體鱗傷，黃最後疑因被打到暈眩，企圖站立時卻重心不穩倒地並撞到頭部而失去意識身亡。李等人見狀嚇得逃離現場，「大頭」則向警方報案。

警方事後將大頭及另一在場男子送辦，但李姓堂兄弟在大哥的協助下躲藏，躲了3個多月後，因彈盡援絕，只好出面投案。

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