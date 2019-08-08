台南少女台中求職 試用期兩天被老闆性侵兩次

2019-08-08 14:56

［記者楊政郡／台中報導］台中市大雅區某洗車場葉姓老闆，從網路直播認識台南市17歲的「琪琪」（化名），介紹她到洗車場工作，當晚就強制性侵得逞，第二晚凌晨又摸進「琪琪」房內再次性侵得逞，不顧「琪琪」表示「我不喜歡，而且我有男友」等，人生地不熟的「琪琪」以臉書求救，友人當天下午北上來接她，並報警處理，葉某賠償30萬和解，台中地院依強制性侵判2年，緩刑3年。

判決書指出，葉男在大雅區經營洗車廠，去年10月間透過網路直播認識台南市17歲的「琪琪」，得知「琪琪」不想升學想工作賺錢，就介紹她到洗車場來，同年月11日晚上十時，「琪琪」從台南搭火車到台中，並由葉男載到洗車場其租住的宿舍雅房。

當晚兩人在內休息，葉見「琪琪」年幼可欺，要求替其口交遭拒後，不顧「琪琪」一再說「不要」、「會痛」等語，仍撲上來強制性交得逞。

「琪琪」在台中人生地不熟，隱忍沒報案，第二晚同月13日凌晨0時，葉又趁「琪琪」在雅房內熟睡，伸手撫摸胸部，「琪琪」驚醒後說「我不喜歡，而且我有男友」，不願與他發生性關係，葉男仍強制性侵得逞。

當天下午「琪琪」以臉書求救，所幸好友看見後馬上驅車北上，下午5時許到達洗車場，表明要帶「琪琪」離開，私下並報警處理，查知上情。

被告坦承犯行，也與被害人積極和解，分期賠償30萬元，謹剩6萬未支付，依強制性侵判2年，緩刑3年，並應如期支付6萬元。

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