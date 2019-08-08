消防線上指導女子CPR 與救護員合力救回爸爸的命

2019-08-08 15:36

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉林姓男子今年5月5日身體不適失去意識，女兒趕緊通報，嘉義縣消在電話中指導林女為父親進行心肺復甦術，救護人員陳建宏、李文傑到場時接手用AED實施搶救，直至林先生恢復自主心跳，成功救回性命；今天是父親節，林家父女很感謝消防人員的指導與救援，讓他們能過父親節。

林女說，當時父親突然昏迷，因從事醫療相關行業，瞭解要把握急救黃金時間，在報案後，嘉義縣消防局119線上人員引導她進行DA-CPR（線上指導心肺復甦術Dispatch-assisted CPR），因為是第一次施作，心裡很害怕，第一下壓下時更聽到劈啪一聲，幸好119的線上指導讓她冷靜下來，且有節拍聲讓她依循，順利完成施作。

朴子消防分隊救護員陳建宏說，到達現場時患者已無生命跡象，立即安裝AED監測後電擊，並使用心臟按壓器施作心臟按摩，當儀器再次評估時，終於恢復自主心跳；陳建宏說，這是從事消防工作以來最快樂的事之一，能夠運用CPR成功救回人命，且因為DA-CPR及家屬施作CPR得宜，讓這起意外有圓滿結局。

林姓男子說，當天感到胸口不適，起床喝杯水就昏倒，醒過來已是2天後，很感謝消防人員的救援，後來有感覺到胸口好像有內傷一樣悶痛，笑說「當時不知道是被槌的有多重」。

根據內政部消防署統計，107年全國急救成功率為22.10%，同年全國康復出院率為3.01%，爭取急救黃金時間，可提升患者存活率，今年朴子分隊已有兩名患者成功救援康復的案例；嘉義縣消防局局長呂清海表示，人命搶救的過程，有賴於同仁於DA-CPR與各項救護技術的純熟與用心，及民眾對於緊急救護的基本常識，才能挽回寶貴性命，為推廣全民CPR，朴子分隊將於9月7日在朴子公所展演廳舉辦CPR推廣活動，將邀請經搶救成功復原的當事人現身說法，並有安排CPR教學。

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