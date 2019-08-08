千年牛樟被活體剖肚 成盗伐司法教學場域

2019-08-08 15:33

［記者王秀亭／台東報導］一棵緊鄰台東利嘉林道的千年牛樟樹，多年前遭山老鼠開膛剖肚後仍倖存，如今成為檢警認識盜伐的教學場域，台東地檢署檢察官及相關單位人員親自走入盜伐現場，加強檢察官偵辦盜伐案件的臨場感。

台東林管處藉台東地檢署「檢察官會議」行程，帶著檢察長張曉雯及13名檢察官、台東地方法院院長唐光義、台東縣警局長邱文亮等近20人，走上利嘉林道，了解林管處森林保護工作，並勘查盜伐現場，目睹林木遭盜伐的現況。

其中最受矚目的莫過於利嘉林道旁、遭山老鼠鋸開一個高約100公分、寬約50公分方洞的千年牛樟樹雖然被開出一個可容一人進出的樹洞，牛樟樹仍屹立不搖。

台東林管處長劉瓊蓮說，讓檢察官等單位了解林管處防範盜伐，及防止國土遭破壞的作為，不如親眼看見來得有效果，遂帶著與會人員拿起登山杖，邊拉繩索，邊攀爬陡峭山林小徑，實地了解山老鼠常用的犯罪工具及手法，利嘉社區巡守隊也解說利嘉林道森林環境，及與台東林管處共同埋伏查緝山老鼠盜伐的歷程，有助提高未來偵辦審理相關案件的了解。

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