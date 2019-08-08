爸爸是學長卻變成兒子教老子 奇妙罕見的警界同單位父子檔！

2019-08-08 14:57

〔記者許國楨／台中報導〕警界父子檔偶有所聞，但都在同單位服務可就相當罕見！

台中市第五分局就有這樣一對父子檔先後進入交通分隊服務，因兒子報到的早，在處理事禍事故的經驗較嫻熟，反到變成兒子要教老爸學長，但在其他刑案偵辦的經驗傳承馬上立場丕變，讓同仁們直說真是奇特的機緣，趁著分局今天慶祝父親節活動，兒子更精心準備向日葵花束獻給爸爸，場景溫馨又感人。

緣分真的很奇妙，第五交通分隊中竟有一對父子檔陳錫潔、陳威蒼共同從事交通警職工作，24歲的陳威蒼警專畢業後在104年12月訓練期滿就來到該分隊，51歲的父親陳錫潔之前待過交大二中、保大、二分局及南投縣警局，在107年1月才因資積分單位分發，因緣際會來到該分隊。

只是兒子畢竟比爸爸學長早到該分隊，因此在交通車禍事故的處理上較嫻熟，同仁打趣說，一開始常見兒子教老子的逗趣場景，反之錫潔在各種刑案偵辦的經驗豐富，乃至從警的應對進退，卻又變成老子教兒子。

有時在隊上公開場合，老子會直接叫兒子名字，兒子可沒這麼大膽，常見威蒼跑到父親身旁低聲問，「爸，你覺得這件要這麼處理比較好」，其間反差常令人不覺莞爾。

但父子倆默契卻一點不含糊，不管是老子或兒子處理交通事故時，另一人隨即扮演協助現場排除、調閱路口監視器的角色，父子合作無間更是讓同仁印象深刻，尤其最近爸爸還通過佐四類訓練即將分發巡官職務，除了令人感到高興，他更希望給兒子一個好榜樣！

而該分局分局長郭士傑為感謝兼顧家庭及工作的警（職）員爸爸們無私付出和辛勞，趁著今天父親節舉辦一場輕鬆歡樂的餐會，除寄送有Q版分局長娃娃的電子賀卡，還準備了3層大蛋糕和PIZZA，讓爸爸們在溫馨氣氛中快樂慶祝屬於自己的節日。

期間陳威蒼也趕到場準備了向日葵花束獻給爸爸，感謝父親常年來對工作及家庭的付出及照顧，場景溫馨又感人。

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