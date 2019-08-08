涉開不實發票逃稅1億 會計師與配偶3親屬收押禁見

2019-08-08 13:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察官王宇承偵辦台南某會計師事務所涉嫌違反稅捐稽徵法等案件，與檢察事務官、台南市調查處、南區國稅局組成專案小組，在今年5月到8月間發動4次搜索，傳喚43人，經法院准許收押禁見事務所負責人邱姓會計師、邱會計師配偶及配偶胞妹3人。

台南地檢署表示，此案緣於遭偽造不實統一發票的公司提出告訴，經檢察官王宇承與專案小組嚴密蒐證、勾稽比對相關資料後，分別於今年5月6日、6月24日指揮檢察事務官、調查官及稅務人員針對某會計師事務所與9家公司執行搜索，並傳喚會計師事務所負責人、邱姓會計師、事務所經理、副理及記帳員、各公司負責人與會計等28人，認為邱姓會計師涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調國稅專案小組擴大追查、蒐證、交叉比對相關帳冊、資金流向等，於7月31日到3家涉嫌參與循環對開發票的公司營業地址與負責人住處搜索，再於翌日（8月1日）到邱姓負責人的配偶、配偶胞妹住居所搜索，並傳訊事務所副理、記帳員共15人到案。

經檢察官訊問後，發現與該事務所與公司行號共涉違法開立不實統一發票近8百餘紙，逃漏的營利事業所得稅合計約1億元、營業稅連補帶罰達7千餘萬元，事務所不法獲利約1500萬元，認為邱姓負責人配偶、配偶胞妹2人也涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查得知，該事務所是利用代替公司行號記帳、報稅的機會，以提供不實發票墊高成本、降低公司行號繳納稅額，或以代衝高營業額向銀行辦理貸款等方式為誘因招攬事務所業務，甚至盜開客戶的統一發票販售牟利，與該事務所共謀的公司行號迄今逾80家，專案小組仍持續擴大追查中。

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