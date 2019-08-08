新生兒出生9天右手竟骨折 家屬控被護理師硬扯斷

2019-08-08 13:15

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康某知名婦幼醫院驚傳一名出生不到9天的新生兒，右手肱骨竟遭護理師硬生拉斷，家屬得知後相當氣憤與不捨，更痛斥院方迄今一句道歉也沒有。該婦幼醫院澄清，醫院不會卸責，也願與家屬和解，目前案件已進入司法程序，會全力配合並尊重司法調查結果。

盧姓爸爸說，兒子去年11月28日出生後，原本一切都很順利，婦產科的醫生及病房護理師也很專業，但沒想到，第9天晚上被月子中心的護理師告知，寶寶的手動度不足，隔天轉診到成大醫學中心，竟診斷出兒子右手肱骨骨折，手也抬不起來，看了真的相當難過不捨。

事發後，盧姓爸爸不僅報案也到醫院調監視器畫面，發現嬰兒室的護理師曾在替寶寶換衣服時，疑未依照標準作業流程，直接拉起寶寶的手，另一隻手才扶著脖子，讓家屬質疑，衛教時說雙手要扶頸部跟屁股，護理師竟直接拉手，是否就是這動作才導致孩子骨折。

盧小弟弟骨折目前已慢慢恢復，但談起照顧過程，盧姓爸爸一度哽咽，他說，這是和太太的第一個孩子，因為小孩骨折的關係需要特別照顧，因此都找不到保母，阿嬤也為此辭去工作專心帶小孩，這半年來一家人都相當煎熬，但院方事發後的態度，讓人感受不到解決的誠意，「我們只是要一句誠心的道歉」。

盧姓爸爸也說，雙方談過2次和解，其中，院方詢問賠償金額時，以月子中心一天7000元乘以半年復原時間等換算約126萬元，但院方看到價錢後，就不願再談和解。他強調，不是真的要錢，而是希望院方能真心的道歉，並要能夠改善，這也是為了其他寶寶的安全著想。

該婦幼醫院對此說明，新生兒從生產到離院期間，僅出入嬰兒室和母親病房，過程並未發現有外傷及瘀青的情況，第一時間發現寶寶右手活動度較弱時，就轉診到醫學中心；目前在沒有任何證據顯示護理人員照顧不當的情況下，院方無法也不會讓護理人員蒙受此不實指證。

該院強調，目前本案已進入司法程序，院方全力配合也尊重司法調查結果，並呼籲民眾在司法尚未有結論前，別以訛傳訛，故意散布不實訊息，否則不排除採取法律行動。

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