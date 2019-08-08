今年88節走藝術風！中市二分局變身藝術長廊

2019-08-08 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕今年88節走藝術風！為提升人文氣息，台中市第二分局在「父親節」這天散發濃濃的藝術氣息！邀請到旅美藝術大師楊平猷舉辦個人特展，讓原本平淡的3樓辦公室中央走道，搖身一變為美輪美奐的藝術長廊，營造出絕美的藝術空間，除讓平時充滿陽剛味的警分局增添不少藝文氣質，也讓洽公民眾耳目一新，顛覆警察機關傳統衙門形象。

第二分局與警友第二辦事處特別選在8月8日父親節這天舉辦簡單隆重的揭幕儀式，首次展出即邀請到旅美藝術大師楊平猷舉辦個人特展，楊平猷是土生土長的台中在地人，移居美國期間仍持續藝術創作與佛法禪修，並參與台灣人社團服務，活躍於洛杉磯。

而他雖長期旅居國外卻心繫台灣，十分關懷鄉土文化藝術發展，且有感警察同仁為治安工作無私付出，甫接獲分局邀請即欣然允諾展出個人創作，並定調此次特展主題—「心靜國土淨 心安社稷安」，期透過其作品能夠達到淨化人心，安定社會的宏願。

至於此次個展以鉛筆素描、寫實雕塑等19件精心挑選的作品為主，現場並請他親自闡釋創作意涵，禪修與藝術完美的結合，創造出富含底蘊的特殊風格，極具個人特色，讓為人父的官警及警友們駐足觀賞後，重新為疲憊的身心靈注入活力，舒緩工作壓力。

分局長高誌良表示，同仁經常處於高壓工作環境下，優化辦公環境，有助於緩解緊繃的工作情緒，培養同仁美學鑑賞能力，進而引導從事正當休閒活動，此次能邀請到楊平猷大師展出個人創作，實屬不易，感謝他讓同仁充滿了正能量，也期待這股能量轉化成安定社會的力量。

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