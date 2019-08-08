脫女學生衣強吻胸 補教名師宋文確定要關3年2月

2019-08-08 12:58

〔記者張文川／台北報導〕高雄補教界行政學名師宋文（本名宋吉德），3年前被控邀約一名報考法律廉政公職人員的女學員酒敘後，帶往飯店脫衣、強吻胸部，事後在臉書道歉，成為鐵證；法院一、二審皆依妨害性自主未遂罪，將他判刑3年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞，宋文確定要坐牢。

判決指出，宋文2016年在高雄某公職補習班，擔任行政學老師，藉口要介紹一名考取公職的學員、譚姓教師等人，與被害女學員認識，同年10月18日晚間，眾人到一家居酒屋餐敘，隔天凌晨依他提議轉至「老屁股酒吧」續攤，被害女學員不勝酒力，宋文就以護送她回家為由，將她帶回飯店開房間。

宋文進房後，強脫女學員衣褲並壓制在床，強吻胸部，被害人以手推拒，宋暫時罷手，起身走進浴室，但再次步出浴室時，已將全身脫得精光，只在腰際圍上一條浴巾，再度將她強壓在床強吻，女學員激烈抵抗，大聲斥罵，宋文難以突破而作罷。

凌晨3點多，女學員穿上褲子欲離開房間，宋文堵在門口不讓她走，她為求脫身，假意二度承諾不會把這件事說出來，終獲放行，她到飯店櫃檯請服務人員幫忙叫車，並趴在櫃檯哭泣。

10多分鐘後，她以「臉書」傳私訊給同席的譚姓教師說，「老師，我逃出來了，我打算再也不上宋文老師的課」、「你們都不是好人」、「我只是一個簡單的女生」、「我不做這種事」、「Fxck U」等語。

同日中午12時點多，女學員用臉書私訊質問宋文：「你為什麼要脫我衣服又毛手毛腳？」宋文回覆說：「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力」；女學員當晚10點多正式報警。

法院審理期間，宋文否認犯行，辯稱脫衣、撫摸、親吻胸部等等，都有經過被害人的同意，並說當天她是穿有扣子的緊身牛仔褲，她若不配合，不可能脫得下來。

但一、二審合議庭都依據宋文的臉書回覆內文等證據，認定宋文利用補習班老師的權威性及女學生求榜心切，預謀以介紹學姐給被害人認識的惡劣手法傷害女學生身心，犯罪事證明確，雙方並非兩情相悅，判宋文有罪。案經上訴，最高法院日前駁回上訴確定。

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