「黑道急救站」千金當密醫遭訴 前院長不知情獲不起訴

2019-08-08 12:36

〔記者黃捷／台北報導〕28歲男演員古貿瑜投資的「比妳美」醫美診所，遭台北地檢署查出負責人劉恬嘉沒有醫師執照，卻對周姓小模動刀瘦臀腿，導致周女身體不適，今年4月依違反醫師法、業務過失傷害罪起訴劉女等3人。該診所登記負責人陳良善也挨告，但因沒有事證顯示他有參與手術或知情，北檢今處分陳不起訴。

周女是「比你美」的員工，當初經古貿瑜介紹到診所上班，她因想要瘦臀腿，又不想讓男醫師看診，最後由劉恬嘉操刀，但她直到術後身體不適，怒告劉女業務過失傷害，檢方介入一查，才發現劉女根本沒有醫師執照。

檢方去年7月12日會同衛生局人員、台北市刑大前往診所搜索，查扣病歷、帳冊等證物，並約談古貿瑜及劉恬嘉，檢察官複訊後諭令古5萬元交保，劉10萬元交保，全案並於今年4月偵結，認定古、劉及另名診所人員顏乾輝涉犯業務過失傷害、違反醫師法，依法起訴3人。

至於診所的登記負責人陳良善，如今已高齡90多歲，正是有「黑道急救站」之稱的前慶生診所院長，他在「比妳美」前身「傳醫診所」時有經營，2014年由慶生負責人劉桂花的女兒劉恬嘉接手後才改名，但因劉女沒有醫師執照，才會向陳借牌經營。

檢察官最初懷疑陳良善知悉劉女沒有醫師執照，而將他列為被告，但調查後找不出他知情的證據，陳應訊時也稱只是借牌給劉女，沒有參與手術，也不知道劉女如何經營診所，因此今依罪嫌不足，處分陳不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法