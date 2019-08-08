夫妻吵架找滿月女兒出氣 狠父還搖晃頭部害發展遲緩

2019-08-08 12:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子自女兒滿月起至3個月大時，不時抱著她上下快速搖晃，掐捏女嬰胸、臀、大腿，夫妻吵架時還拉扯女兒，造成女嬰顱內出血、肋骨骨折，發展遲緩，事後女嬰被安置，陳男竟辯稱：「這樣做小孩才會咯咯笑」，還恫嚇社工：「放火燒你們中心」，新北地院今依家暴重傷害等罪判陳男有期徒刑9年4月，其中6月得易科罰金，另過失傷害、恐嚇等罪判拘役80日，得易科罰金8萬元；陳妻則判拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

檢警調查，去年1月25日晚間近11時許，31歲陳男與20歲妻子發現女兒叫了沒反應，連忙將女兒送急診，醫院診療後發現女嬰顱內出血、肋骨骨折及瘀青，通報社工安置女嬰，陳男不滿女兒遭安置，在警局對社工嗆聲：「已經準備30幾個兄弟在外面，以前就跟你們講過，如果安置我的孩子，就放火燒你們中心」等語，陳妻則在旁以「三字經」辱罵社工。

但夫妻其實並非第一次虐嬰，2017年7月，夫妻也因發生肢體衝突，造成當時2月大兒子從陳妻懷中摔落地面，導致男嬰顱骨骨折，法院判夫妻各徒刑3月、2月，得易科罰金確定，未料陳男竟又再傷害女兒。

判決指出，女嬰滿月至3個月大期間，陳男不時徒手捏女嬰臀、大腿及乳頭，造成女嬰多處瘀青，還曾抱著女兒上下快速猛力搖晃，或大力搖晃嬰兒床，造成女嬰顱內血；夫妻為繳交執行判決易科罰金吵架時，陳男竟將女兒摔在床上，藉以威脅老婆，陳妻為保護女兒，未注意力道，兩人相互拉扯女嬰的小小身軀，導致女嬰肋骨骨折，診療評估後發現右側偏癱，有發展遲緩、身心障礙等狀況。

陳男庭訊時坦承有掐捏女兒，但否認下上搖晃女兒，也沒將女兒摔到床上或拉扯女兒；陳男律師則將重傷害罪責推給陳妻；陳妻供稱，老公跟女兒玩時，會捏女兒的肉，覺得這樣「小孩手腳會動來動去」，臉部會有表情，但力道沒拿捏好，指出老公生氣時會拿小孩出氣，覺得可以威脅到她。

法官認為陳男一下說抱著女兒時不小心搖晃到她腦部；一下又說沒有用力搖晃女兒，只有在原地小跑步，前後供詞不一，陳妻則證稱看過老公多次搖晃女兒，因此不採信陳男辯詞。

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