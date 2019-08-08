士兵持槍站哨輕生 家屬疑：連續4週日記沒寫...

2019-08-08 12:10

〔記者王俊忠／台南報導〕陸軍大內新兵訓練營區1名23歲的李姓志願役士兵，7日凌晨持槍站哨時輕生。因為茲事體大，檢察官今上午會同法醫解剖李兵遺體。李兵家屬表示，李兵生前無女友、無負債、無疾病；7月連續4週莒光日日記沒寫、空白，案發前一晚要回營時曾表達不想回部隊，質疑李兵連續4週沒寫日記，為何長官沒發現？死因是否有隱情？

李兵胞兄與表姊在解剖室外指出，李兵崑山科大畢業後，先服義務役，後來再簽服志願役，因為弟弟很乖、很孝順，想當志願役軍人減輕家計負擔，在軍中再學一些專業，4年後退伍有專長進社會職場。李兵服役近1年時間，休假都會回善化家裡陪伴父、母親，平時會看網路戲劇、玩遊戲，因個性內向些，還沒交女朋友。

李兵胞兄、表姊透露，弟弟於6日晚間在家中要收假時，家人提醒他要回部隊了，李卻說，不想回部隊。因為部隊服役難免有壓力，當時家人沒多問弟弟有什麼問題。案發後得知弟弟在7月連續4週沒寫莒光日日記，這4週日記空白，為何部隊長官未發現？長官還說不瞭解弟弟的心理狀態，這是家屬的質疑點。

看到父母痛失愛子聲淚俱下，李兵胞兄哽咽說，很不捨弟弟這麼年輕就走了，請檢察官一定要查明事實真相。

對於家屬質疑，陪同到場的部隊長官說明，李兵4週莒光日日記沒寫，因為剛好李的輔導長在7月初車禍受重傷，還住進加護病房，這段時間巧合沒發現李日記空白問題，事實上，李兵沒寫日記也很可惜，如李有在日記寫出問題點，或許部隊有機會及時發現介入關心、拉他一把。

部隊長官說，部隊有瞭解李兵個性較內向，有掌握其心理狀態，也有初步調查內部管理問題，尚未發現有長官欺壓或同僚霸凌李兵情事，這部分後續會持續調查，只要查到有欺壓或霸凌之事，一定嚴懲不貸；此案較遺憾的是部隊未及時察覺李兵有此舉動的徵兆，未能及時關心、拉李兵一把，會全力安撫李兵家屬及協助撫卹善後事宜。

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