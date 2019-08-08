少女借住男友家被性侵 男友被判刑4年

2019-08-08 11:52

［記者楊政郡／台中報導］男友的保證算什麼！少女「小均」在補習班準備大學聯考，壓力大不想回家，在蔡姓男友保證2晚48小時不逾矩，他會尊重女生，到了約定43小時後，蔡男詢問是否願意嘿咻，她明確拒絕，蔡還是「凍沒條」性侵她得逞，台中地院依強制性交判蔡男4年徒刑，可上訴。

判決書指出，蔡男（20歲）去年3月認識「小均」（18歲），兩人臉書往來屬普通朋友，3月15日22時許，「小均」在補習班下課後，讀書的壓力大，心情煩躁不想回家，聯繫蔡男後，在蔡男一再保證，保證48小時不會逾矩，「小均」才坐上蔡的機車，到蔡男處借住2晚。

兩天後下午5時許，距離約定已過了43小時，蔡男表白並詢問「小均」是否有願意性交，「小均」明示不願意，但蔡男還是硬撲上去，壓倒在床上，強脫衣褲，「小均」一度逃跑還是被抓回性侵得逞。

「小均」咬住蔡男右手臂，趁蔡男鬆手跳下床，擦拭身體後穿好衣服，要求蔡騎乘機車載她，讓她與友人見面，「小均」友人哭訴遭蔡強制性交之事，並前往醫院驗傷及報警處理。

蔡男坦承有性交，但否認犯罪，辯稱：「『小均』下課打給他，要我送她回去，卻不說出家住哪裡，他怕她一人在外，提議去我家住，她說好，於第一天晚上在就有跟「小均」有性交行為，是她願意的，沒有強迫。

蔡男說他猜測「小均」係因他提分手，她面對聯考又分手，情緒不滿而指控他強侵。

不過法官查出，「小均」與蔡男共處約43小時後事發，顯然蔡一開始有遵守承諾，自我約束，「小均」證述是蔡男再三保證，會保持距離，她才願意到他住處借宿2晚，並非虛妄。

法官認為，蔡男正值青壯年，無視被害人性自主權，強制行為讓被害人身體、心理上產生恐懼與傷害，罪刑明確。

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