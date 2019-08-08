遭爆瞞孕妻偷吃 彰縣議員出面：喝多遭朋友惡搞

2019-08-08 11:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣無黨籍議員洪柏葳遭爆料趁老婆懷孕時，於昨天七夕情人節在外劈腿搞小三，甚至被PO出洪與該名女子狀似親暱的照片，此事在網路傳開後引發熱議，並有大批網友跑到洪的臉書洗版砲轟，妻子挺肚負氣離家。

今天上午11點洪柏葳出面受訪澄清，他說，8月6日他到南部跟朋友討論要開公司的細節，當天去朋友招待所第一次遇到一群朋友，他先前也不認識那名女生，自己在場喝多了，朋友惡搞瞎起鬨，在他的臉書打字PO文「我愛你！情人節快樂！」他醒來後立即撤文，他是公眾人物對於自己行為欠缺檢點，這點他會檢討，造成社會不好觀感和家人困擾。

洪柏葳說，他跟妻子結婚2年多，此事發生之前，雙方上週談過協議離婚，感情私領域希望外界給他一點空間，「家務事讓我自己處理就好！」

有網友自稱是彰化縣議員洪柏葳妻子的妹妹，在《爆料公社》PO文爆料指控，洪疑似趁老婆懷孕8個月的時候在外面搞小三，昨天七夕情人節時甚至PO出兩人親親照片高調示愛。

據網友PO文內容指出，洪對此辯稱該名女子是傳播妹，並指是「喝醉手機被朋友拿去亂用，那女孩我不認識，已經刪除了！」但妻子並不採信洪的說詞，並質疑「到底是什麼朋友能起鬨要求親她？」「到底是什麼關係可以輕易拿到手機在臉書跟微信貼文？」且洪還丟下一句「抓姦要在床」、「妳不信我能怎樣」等，讓妻子直呼「我替我的孩子（感到）真的很難過，快出生了卻發現自己的爸爸做這種事！」

30歲的洪柏葳帥氣長相，有過一段婚姻，與前妻生有1子，離婚後再娶現任妻子，妻子目前懷胎8個月，他的爸爸曾任彰化市民代表，他追隨爸爸從政之路，做過1屆市民代表，去年從市代轉換跑道，以無黨籍身分角逐縣議員寶座成功，是彰化縣議會新生代議員，活躍於社團、宮廟和和社區活動，深耕基層。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法